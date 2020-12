양향자 의원 “5·18 사망자 전사자서 ‘순직자’ 된다”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 양향자 국회의원(더불어민주당·광주 서구을)의 ‘역사바로잡기’ 노력이 결실을 맺고 있다.

국방부는 22일 5·18민주화운동 당시 계엄군 사망자 22인을 ‘전사자(戰死者)’에서 ‘순직자’로 변경한다고 밝혔다.

아울러 군 내부 문서상 ‘폭도’라고 표기된 부분 역시 모두 삭제될 방침이다.

지난 18일 국방부 전공사상심사위원회는 이와 같은 내용을 심의·의결했다.

최초 군에서는 ‘폭도들의 총격’으로 사망한 18명과 ‘폭도들의 칼’에 의해 사망한 1명, 오인사격 3명을 전사자로 처리했으나, 이번 심사를 통해 폭도라는 용어는 삭제되며 왜곡된 개별 사망 경위도 모두 정정된다.

구체적으로 계엄군 상호 오인사격 사망 13명, 시민 교전 중 사망 5명, 차량에 의한 사망 2명, 원인불상 총격사망 1명, 원인불상 사망 1명으로 정정된다.

양 의원은 그동안 국방부를 상대로 보훈처, 인권위, 권익위 등이 함께 모여 범부처차원에서 이 문제를 해결해야 한다고 주장했다.

양 의원은 “5·18 민주화운동은 적과 싸운 전쟁이 아니기에 계엄군들도 전사자가 아닌 순직자로 처리돼야 한다”라며 “군 내부 자료에 표기된 폭도라는 용어 역시 모두 삭제·수정해야 한다”고 지적한 바 있다.

또 “당시 같은 경위로 사망한 경찰들은 순직 처리됐지만 아직도 계엄군의 경우 ‘대침투작전’ 간 전사자로 기록돼 있고, 현충원 묘비에도 이분들은 광주에서 전사한 것으로 돼 있다”면서 “앞으로도 왜곡된 역사를 바로잡고 진실을 밝히기 위한 노력을 계속할 것”이라고 강조했다.

한편 5·18민주화운동 당시 광주에서 사망한 계엄군은 총 23명이며 이 중 1명은 이미 순직 처리됐다. 이번 조치로 22명의 전사자들이 순직2형으로 전원 변경될 예정이다.

