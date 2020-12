국보, 보그인터내셔날 주식 28억원에 추가취득

[아시아경제 문혜원 기자] 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 1,875 전일대비 35 등락률 -1.83% 거래량 640,372 전일가 1,910 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 벅시 ‘네이버페이’와 제휴…"공항이동 서비스 제공"국보 "이지가드 마스크, 미 FDA ASTM LEVEL3 획득 예정"CJ대한통운·한진 등 12년간 농산물 운송담합…檢고발 close 는 의류, 잡화 및 생활필수품 판매업 자회사 보그인터내셔날의 주식 13만5460주를 약 28억원에 추가 취득한다고 22일 공시했다.

주식 취득 뒤 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 1,875 전일대비 35 등락률 -1.83% 거래량 640,372 전일가 1,910 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 벅시 ‘네이버페이’와 제휴…"공항이동 서비스 제공"국보 "이지가드 마스크, 미 FDA ASTM LEVEL3 획득 예정"CJ대한통운·한진 등 12년간 농산물 운송담합…檢고발 close 의 보그인터내셔날 지분율은 92%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 1,875 전일대비 35 등락률 -1.83% 거래량 640,372 전일가 1,910 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 벅시 ‘네이버페이’와 제휴…"공항이동 서비스 제공"국보 "이지가드 마스크, 미 FDA ASTM LEVEL3 획득 예정"CJ대한통운·한진 등 12년간 농산물 운송담합…檢고발 close 는 이번 주식 취득의 목적을 "자회사 지배요건 및 책임경영 강화"라고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr