통증, 따뜻하게 녹여드려요

제일헬스사이언스 '롱파프 핫 플라스타'

[아시아경제 조현의 기자] 제일헬스사이언스의 외용 진통ㆍ소염 파스 '롱파프 핫 플라스타'는 기존 제품에 열감을 더한 제품으로 근육통, 퇴행성관절염, 골관절염, 요통, 어깨결림, 신경통 등에 효과가 있다.

이 제품은 '제일 롱파프 플라스타' 시리즈로, 기존 제품처럼 록소프로펜나트륨수화물 85.05㎎을 주성분으로 한다. 통증과 근육 피로를 빠르게 해소하기 위해 열감을 더한 점이 특징이다. 스포츠ㆍ마사지 크림에 사용되는 바닐릴부틸에테르(VBE) 성분을 적정량 투입한 데 따른 것이다. 24시간 지속되는 열감으로 인해 통증 개선 효과를 더욱 빠르게 볼 수 있다.

발목, 어깨, 허리 등 굴곡진 신체 부위에 붙여도 운동이나 움직임에 잘 떨어지지 않는다. 한쪽 면이 긴 롱타입 제형으로 만들어져 굴곡진 관절 부위를 최대한 감싸줄 수 있을 뿐 아니라 통증 부위 전체를 압박하고 지지할 수 있다.

