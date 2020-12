무안군, 의료서비스 개선 인프라 확충 ‘총력’

지상 4층 지하 2층 규모 보건소 신축, 의료 장비 보강

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 보건소 신축과 각종 장비 도입 등 의료서비스 개선을 위한 인프라 확충에 힘쓰고 있다고 22일 밝혔다.

군은 2020∼2021년 농어촌 의료서비스 개선사업 공모사업에 선정돼 국·도비를 포함해 사업비 250억 원을 투입해 보건소 이전신축을 준비 중이다.

신축 보건소는 무안읍 구 전통시장 부지에 지상 4층 지하 2층으로 규모로 건립되며 오는 2022년 상반기에 준공할 예정이다.

보건소 주차장은 애초 지하 1층으로 계획됐으나 주차 공간 부족을 우려해 군비 91억 원을 추가로 투입해 지하 2층, 160면 규모로 조성된다.

치매안심센터, 정신건강복지센터, 재활치료실, 물리치료실, 체력단련실도 설치해 군민들이 한 공간에서 다양한 보건의료서비스를 받을 수 있도록 할 예정이다.

또한, 읍·면 보건지소 기능을 보강하기 위해 내년까지 8개 보건지소를 건강증진형 보건지소로 탈바꿈시킨다.

건강증진형 보건지소는 건강증진실이 확보돼 요가, 댄스, 노래교실 등 다양한 프로그램의 상시 운영이 가능하고 보건교육 장비, 체지방측정기와 같은 자가 건강관리 장비를 보강한 의료시설이다.

특히 군 보건소에서 근무했던 방문 보건 간호사가 보건지소에 근무하게 돼 응급상황에도 발 빠른 대처를 할 수 있는 시스템을 갖췄다.

보건지소의 기능이 진료에서 건강생활실천으로 선회하고 있는 시점에서 소생활권 중심의 건강 생활터로 자리매김할 건강증진형 보건지소의 기능은 무궁무진하다고 할 수 있다.

군 관계자는 “2022년 농어촌 의료서비스 개선사업 공모를 신청해 신축보건소에 최첨단 보건의료 장비를 확보하는 데 최선의 노력을 다하겠다”며 “신축보건소가 준공되고 장비가 확충되면 군민들의 건강증진에 크게 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.

