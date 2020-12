[아시아경제 박지환 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 44,750 전일대비 550 등락률 -1.21% 거래량 122,079 전일가 45,300 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 실손보험 개편방안 내놨는데…시장은 '시큰둥'DB손보, '소비자중심경영 명예의 전당' 수상대형사도 예외없다…새해 보험사 대규모 조직개편 예고 close 은 22일 DB생명보험과 보험료 100억원 규모의 퇴직연금 계약을 체결했다고 공시했다.

약정기간 불입 총보험료는 114억8500만원 규모이다. 보험 가입일자는 오는 31일이다.

회사 측은 "이자율은 퇴직연금운영사의 공시이율 기준에 따른다"고 밝혔다.

