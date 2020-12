함안군 '2020 찾아가는 새마을운동 유공자 표창 수여식' 개최

여항면새마을협의회장 문용철 씨 외 3명 표창 각각 수여받아

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군이 22일 주최한 '2020 찾아가는 새마을운동 유공자 표창 수여식'에서 새마을 회원들에게 표창을 수여했다.

이번 수여식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 조근제 함안군수가 표창 대상자 자택을 직접 방문해 격려와 감사의 마음을 전달했다.

이날 수여식에는 여향면새마을협의회장 문용철 씨, 함안면새마을부녀회장 김영애 씨가 행정안전부 장관 표창을, 가야읍새마을협의회장 전병우 씨가 경상남도지사 표창을, 산인면 운곡마을 새마을지도자 김귀우 씨가 함안군수 표창을 각각 받았다.

조 군수는 "코로나19로 어려운 상황 속에서도 지역사회에 헌신해주신 새마을 회원 여러분께 감사드린다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr