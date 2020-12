'타다 라이트' 성남에서도 달린다

[아시아경제 부애리 기자] '타다'의 가맹택시 '타다 라이트'가 경기도 성남시에서도 운행된다.

타다 운행사 VCNC는 "수도권에서는 서울 이외 지역으로 처음으로 성남에서 '타다 라이트' 서비스를 이용할 수 있다"고 22일 밝혔다.

타다 라이트는 중형택시 기반의 가맹택시 서비스다. '타다 라이트'는 승차거부 없는 바로배차, 쾌적하고 안전한 실내 공간, 드라이버 매뉴얼 등을 장점으로 내세우고 있다.

서비스를 이용하려면 먼저 '타다' 앱을 다운로드 한 뒤 휴대폰 번호로 회원가입을 하고 결제카드를 등록하면 된다. 이후 타다 앱 메인 화면에서 출발지와 목적지를 설정하고 차량을 호출 할 수 있다. 예상요금과 경로, 예상 도착시간 등을 사전에 확인할 수 있다. 도착지에 하차하면 요금은 등록된 카드로 자동결제된다. 성남지역 일반 중형택시와 동일한 요금(기본료 3800원)이 적용된다.

타다는 성남지역 출시를 기념해 내년 1월22일까지 타다 앱에 가입하는 모든 이용자에게 성남지역에서 제한 없이 사용할 수 있는 50% 할인 쿠폰을 증정한다.

박재욱 VCNC 대표는 "수도권의 중심도시인 성남시민들에게 타다의 기술력과 플랫폼 노하우를 바탕으로 '이동의 기본'을 지키는 최고의 서비스를 제공하는 한편 지역 운수사들과 상생해나가겠다"고 밝혔다.

