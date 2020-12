학교 밖 청소년지원센터도 종업식 개최



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 청소년 상담복지센터는 2020년 운영보고 대회 및 학교 밖 청소년지원센터 종업식을 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 보고대회·종업식은 코로나19 확산 방지를 위해 비대면으로 진행됐다.

이번 행사는 청소년과 활동가들을 격려하는 한편 청소년의 건강한 성장에 이바지한 협력자와 기관에 대한 감사의 자리로 마련됐다.

청소년 안전망운영위원회, 1388 청소년지원단 위원 및 관계기관 관계자와 자원봉사자 등 100여 명은 온라인 공간에서 한해 성과에 관해 확인했다.

군 관계자는 “청소년 안전망을 중심으로 위기 청소년을 돕는 일에 힘써 주셔서 감사하다”며 “앞으로도 산청군 청소년들과 성장과 지역사회에 많은 응원과 격려를 부탁한다”고 말했다.

