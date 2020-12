완도교육지원청 ‘사랑의 김장김치’ 소외계층 전달

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 완도교육지원청은 21일 ‘사랑의 김장김치 담그기’ 봉사 활동을 실시했다고 밝혔다.

이날 행사는 교육지원청 직원들과 지역민들이 약 200여 포기의 김장김치를 직접 담아 관내 소외된 학생들의 가정으로 전달했다

코로나19 감염 예방을 위해 최소 인원만 참여한 가운데 진행한 이번 행사는 발열체크, 마스크 착용 등 사회적 거리두기 방역지침을 철저히 준수한 가운데 진행했다.

행사에 참석한 한 지역민은 “이번 행사를 통해 나눔은 행복임을 다시 한번 느꼈고, 뜻깊은 시간을 보냈다”며 “좋은 마음으로 이웃에 나눔을 실천하고 연말을 따뜻하게 지낼 수 있어 행복하다”고 소감을 밝혔다.

김명식 교육장은 “코로나19 장기화로 어려운 상황에도 나눔을 실천하기 위해 행사에 참여한 직원과 지역민에게 고마운 마음을 전한다”며 “학생들을 생각한 마음이 잘 전달돼 완도 학생들이 추운 연말을 따뜻하게 기억할 수 있기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr