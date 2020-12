이혜훈 "문준용, 코로나 피해지원금 반납해야…서울시는 지원 근거 밝혀라"

[아시아경제 이지은 기자] 서울시장 출마를 선언한 이혜훈 전 국민의힘 의원이 문 대통령의 장남인 문준용씨가 코로나 피해 지원금으로 1400만원을 받아간 것을 지적하며 "반납하는 게 좋지 않겠나"고 비판했다. 서울시 측에는 문 씨 지원 기준을 소상히 밝히라고 요구했다.

이 전 의원은 21일 페이스북을 통해 "문 씨가 (코로나 피해지원금이) 선정된 시각분야만 하더라도 신청 281건 중 46건만 선정되어 84%의 피해예술인들이 한 푼도 지원 받지 못했다"며 심사과정과 기준, 절차가 합당했는지 의혹을 제기했다.

그는 "서울시는 지원 사유를 '코로나19로 인한 세 번의 전시회 취소, 사업의 적정성 및 타당성을 근거로 선정됐으며 정량적인 사실보다는 정성적인 피해를 중심으로 소명을 받은 것'이라고 설명했다"며 "정량적인 사실보다는 정성적인 피해를 중시했다는 서울시측의 답변은 통상적으로 객관적인 데이터로는 설명하기 어려운 심사위원들의 주관적 판단이 많이 개입되었을 경우 내놓는 답변"이라고 비판했다.

이 전 의원은 "코로나 피해예술인 지원은 예술분야 특성이 끼니 잇기도 어려운 예술인들이 많다는 점과 코로나 타격이 큰 분야라는 점을 감안해 국민 혈세를 긴급 투입한 것"이라며 문 씨가 선정된 시각분야에서 84%의 예술인이 한 푼도 지원받지 못했다고 지적했다. 또 건당 지원금액(600만원~1400만원) 중 최고액을 지급받은 점도 꼬집었다.

그는 "서울시측은 과연 문 씨 선정이 절차와 기준면에서 합당했느냐는 국민적 의혹해소를 위해 심사기준, 배점, 근거, 유사피해자 중 탈락자 현황, 탈락 사유 및 근거 등을 구체적으로 공개해야 한다"며 "예를 들면, 문 씨 지원의 근거로 제시한 '3번의 전시회 취소'에 대해서도 개최를 계획했던 전시회 각각의 제목, 내용, 장소, 일정 등을 소상히 밝힐 필요가 있다"고 말했다.

이 전 의원은 "취소되었다던 3번의 전시회 중 하나로 알려진 '시선 너머, 어딘가의 사이' 전시회를 지금 금산 갤러리에서 열고 있다는 이유"라며 "통상 같은 제목으로 내용이 전혀 다른 전시회를 열지는 않기 때문에 그 때 취소됐다고 지원금을 받은 그 전시회일 가능성이 높다. 그렇다면 이미 받아간 코로나 피해지원금은 반납하는 것이 맞지 않을까"라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr