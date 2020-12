양산시, 청년이 정주할 수 있는 도시 만든다

청년기본계획 마련하고 청년센터 조성 등 다양한 정책 펼쳐

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 청년이 정책 추진의 주체로 참여하는 기반을 조성하기 위해 ‘양산시 청년 기본계획(2021~2025년)’을 확정하고 내년부터 본격적으로 추진한다고 21일 밝혔다.

청년 기본계획에 따르면 3대 전략인 ‘청년의 자립, 생활, 참여’사업에 5년간 200억원의 예산을 집중적으로 투입하기로 했다.

주요 사업 중 청년 일 경험 사업은 다양한 현장에서 청년들의 직접 경험을 바탕으로 향후 사회활동 및 진로 결정에 도움을 주고, 소상공인과 기업에는 인건비를 지원해 청년과 지역경제가 함께 윈윈(win-win)할 수 있도록 추진한다. 그뿐만 아니라 면접 정장 대여사업, 월세 지원 사업 등의 다양한 분야의 정책이 추진된다.

세부적으로 보면 청년센터 조성사업이다. 청년센터는 청년이 자립할 수 있는 각종 능력개발 프로그램 개발, 자율적 모임을 기반으로 한 동아리·스터디 활동 등 청년들의 거점 공간으로 활용된다. 시는 원활한 사업 진행을 위해 경남도의 청년 터 조성사업에 공모해 2억 5000만 원의 도비를 확보했다. 시는 내년 하반기까지 통합관제센터 1층 304㎡를 리모델링해 청년센터를 만들 예정이다.

이 밖에도 ‘청년센터 조성사업’을 통해 청년이 자립할 수 있는 각종 능력개발 프로그램과 자율적 모임을 할 수 있는 거점 공간을 만든다.

김일권 시장은 “양산시 청년기본계획 수립을 통해 본격적으로 청년이 주체가 되어 체감할 수 있는 다양한 청년정책을 펼쳐나갈 방침이다”며 “청년센터를 거점으로 청년들과 소통해 청년들이 자유롭게 꿈을 이룰 수 있는 양산시가 되도록 함께 만들겠다”고 말했다

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr