대웅제약 "니클로사마이드, 코로나 치료제 생산장비 정부지원 선정"

[아시아경제 조현의 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 306,457 전일가 212,000 2020.12.21 12:00 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close 이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 개발 중인 'DWRX2003'(성분명 니클로사마이드)가 한국보건산업진흥원으로부터 생산장비 구축지원 대상 과제로 예비선정됐다.

21일 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 306,457 전일가 212,000 2020.12.21 12:00 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close 에 따르면 이번 예비선정은 국가연구개발시설·장비심의위원회 심의를 거쳐 내년 1월께 정식 선정으로 확정될 예정이다. 선정이 완료되면 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 306,457 전일가 212,000 2020.12.21 12:00 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close 은 내년 12월까지 DWRX2003 임상 시료와 공급용 대량생산화를 집행하며 생산시설 비용 약 38억원 중 최대 19억원을 보건복지부에서 지원받게 된다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 306,457 전일가 212,000 2020.12.21 12:00 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close 과 대웅테라퓨틱스가 공동개발 중인 니클로마사이드는 바이러스 제거, 사이토카인 폭풍 저해, 호흡곤란 개선 등 효과가 다양한 동물모델에서 증명됐다.

한편 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 306,457 전일가 212,000 2020.12.21 12:00 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close 은 내년 상반기 중 다국가 2상 결과를 확보해 국내·외에서 조건부허가 및 긴급사용 승인을 받는 것을 목표로 하고 있다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 306,457 전일가 212,000 2020.12.21 12:00 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close 이 약물 재창출 방식으로 코로나19 치료제로 개발 중인 '호이스타정'은 이달 중 임상 2상 '톱라인' 결과를 공개한다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 306,457 전일가 212,000 2020.12.21 12:00 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close 은 호이스타정을 내년 1월에 출시하겠다는 목표다. 호이스타정이 출시되면 국내 최초의 경구용 코로나19 치료제가 된다. 경증, 중증뿐만 아니라 밀접 접촉자 등에도 쓸 수 있는 의약품이 될 것으로 기대된다.

전승호 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 306,457 전일가 212,000 2020.12.21 12:00 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close 대표는 언론 인터뷰에서 "임상 2상 결과가 나오면 의료현장에서 실제 코로나19 환자들에 바로 쓸 수 있도록 정부 부처, 전문가들과 협의 중"이라며 "조건부 허가나 긴급사용승인과 같은 '간이' 승인을 거쳐 내년 초부터는 실제 환자들이 복용하실 수 있도록 하겠다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr