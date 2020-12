경기도 특수학교 2곳 내년 3월 문열어…'용인다움·의왕정음학교'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 특수학교 2곳이 내년 3월 문을 연다.

경기도교육청은 내년 3월 개교를 목표로 용인다움학교와 의왕정음학교 등 특수학교 두 곳의 개교 준비에 박차를 가하고 있다고 21일 밝혔다.

용인다움학교는 용인시 처인구 유방동에 위치하고 있으며 ▲유치원 2학급 ▲초등학교 12학급 ▲중학교 6학급 ▲고등학교 6학급 ▲전공과 6과 등 32학급에 정원 200명 규모다.

의왕정음학교는 의왕시 포일동에 위치하고 있으며 ▲유치원 2학급 ▲초등학교 6학급 ▲중학교 9학급 ▲고등학교 9학급 ▲전공과 4과 등 30학급에 정원 189명 규모로 개교한다.

특히 올해 4월 기준 군포ㆍ의왕 지역에서 특수교육이 필요한 학생은 484명이지만 해당 지역에 특수학교가 없어 그동안 일반학교의 특수학급이나 일반학급에서 이 학생들을 수용해왔다.

하지만 내년 3월 의왕정음학교가 개교하면 해당 지역 특수교육 여건이 개선될 것으로 경기교육청은 보고 있다.

이영창 경기교육청 학교설립과장은 "2021년 2개의 특수학교 개교는 열악한 경기 특수교육의 지역 간 균형 문제와 특수학교 수용률이 다소 개선될 것으로 예상하고 있다"며 "앞으로도 관내 특수학교가 없어 교육여건이 열악한 지역을 중심으로 특수학교 설립 등 교육여건 개선을 위해 노력하겠다"고 설명했다.

현재 도내 특수학교는 국립 2곳, 공립 14곳, 사립 22곳 등 총 36곳이다.

