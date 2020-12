美 해리스 "한국산 원조 김치"…중국 보란듯 김치·컵라면·소주 '먹샷'

[아시아경제 나한아 기자] 해리 해리스 주한 미국대사가 트위터에 한국의 김치를 자랑하는 글과 김치 사진을 올렸다.

해리스 대사는 19일 자신의 트위터에 한국어로 "빅마마 이혜정 셰프님께 김장을 배운 지 4일이 지났다"라며 "쌀쌀한 토요일 오후와 딱 어울리게 사발면과 약간의 약주를 곁들여 그날 만들었던 김치를 맛보았다"라고 적었다.

글과 함께 올린 사진에는 작은 식탁 위에 한국을 대표할 수 있는 음식인 김치와 컵라면이 놓여 있었고 옆에는 소주도 있었다.

또 그는 '한국산 원조 김치'를 뜻하는 해시태그(originalKimchifromKorea)를 달았다.

앞서 해리스 대사는 지난 15일 서울 중구 정동 미 대사관저에서 이혜정 씨와 함께 김치를 담그는 체험을 하면서 "김치보다 더 한국다운 것은 없다"라고 말했다.

그뿐만 아니라 지난 10일에는 트위터에 "김치 종주국인 한국에서 생활할 수 있어 행복하다"라는 글도 올렸다.

이를 접한 누리꾼들 사이에서는 해리스 대사가 최근 중국의 '파오차이 국제표준' 제정을 겨냥한 행보가 아니냐는 반응도 나왔다.

한편 중국 민족주의 성향의 환구시보(環球時報)는 지난달 29일 '파오차이'를 국제표준으로 정하면서 "한국 김치도 파오차이에 해당하므로 이젠 우리가 김치산업의 세계 표준"이라고 주장한 바 있다.

