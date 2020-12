[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구은행 경산영업부는 18일 경산시청을 방문해 매서운 한파로 난방에 어려움을 겪고 있는 이웃들을 위해 사용해 달라며 성금 1000만원을 기탁했다.

장문석 대구은행 경산영업부장은 "매년 지역의 어려운 이웃을 위해 받은 사랑을 돌려드리려 노력해왔는데, 올해는 코로나19로 겨울이 더욱 춥게 느껴지는 만큼 조금이라도 나눔의 온도를 올리고자 이웃돕기 성금을 기탁하게 됐다"고 전했다.

최영조 경산시장은 "어려운 상황이지만 매년 꾸준히 지역의 어려운 이웃을 위해 나눔에 앞장서주셔서 감사드린다"며 "기탁해주신 소중한 성금은 필요한 곳에 잘 전달 될 수 있도록 하겠다"고 화답했다.

