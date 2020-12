8대 키워드로 보는 2021년 콘텐츠산업…콘진원, 유튜브 세미나

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 17일 '콘텐츠산업 2020년 결산과 2021년 전망 세미나'의 발제 영상과 자료집을 콘텐츠진흥원 유튜브 채널을 통해 공개했다. 이번 세미나를 통해 내년을 전망하는 8대 키워드도 발표했다.

현실과 융합된 가상세계, 콘텐츠산업의 다양한 확장과 연결

첫 번째 키워드 ▲곧 도착, 메타버스(3차원 가상세계)는 가상과 현실이 공존하는 플랫폼 내에서의 엔터테인먼트 및 소통 문화의 대중화를 설명한다. 두 번째 키워드 ▲지식재산(IP)엔 끝이 없다로는 기존과 달라진 콘텐츠IP 확장방식의 다양화를, 세 번째 키워드 ▲동상이몽? 이상동몽!: 합종연횡은 경계가 없는 치열한 경쟁 속에서 이뤄지는 콘텐츠산업의 다양한 협업 전략에 주목했다.

새로운 소비 환경에서 높아진 기준으로 콘텐츠를 선택! 언제든 떠나는 이용자

네 번째 키워드로 ▲진화하는 코쿤은 비대면과 대면이 혼재하는 콘텐츠 환경 속에서 보다 크고 편하게 집에서, 또는 차에서 콘텐츠를 즐기는 현상에 집중했다. 다섯 번째 키워드 ▲가치관과 불일치하면 구독 취소합니다(가불구취)는 꼼꼼하고 깐깐해진 콘텐츠 이용자들의 콘텐츠 선택기준을 통해 콘텐츠를 통한 자기표현이 강화되고 있는 현상을 분석했다.

'콘텐츠人, 인공지능(AI)·데이터·네트워크에 의한 디지털 전환과 코로나19 지각변동'에 생존하라

여섯 번째 키워드 ▲미래콘텐츠를 지배하는 자 'DNA 일치율 99%'로는 콘텐츠 분야의 디지털 뉴딜과 관련한 데이터, 네트워크, AI 등 인프라의 중요성과 그에 따른 변화를 시사했다. 일곱 번째 키워드 ▲코로나19 시대에 '콘텐츠人'으로 살아남기에서는 코로나19를 계기로 원격, 재택근무 등 콘텐츠 분야 고용·노동 환경의 변화가 강화되고, 이에 따른 개선 노력이 이루어질 것으로 전망했다. 마지막으로 여덟 번째 키워드 ▲한류, 또 다른 1인치의 장벽을 넘어라에서는 새로운 지역과 유통방식을 중심으로 지속가능한 한류를 위한 논의가 심화될 것으로 내다봤다.

전문가들이 전망하는 2021년 콘텐츠산업

이날 발표한 자료집의 지면토론에는 콘텐츠산업의 다양한 분야의 전문가들이 2021년 콘텐츠산업에 대한 논의를 전개했다. 최세정 고려대 교수의 진행으로 강민혁 넥슨 본부장, 김대욱 네이버제트 대표, 이희주 콘텐츠웨이브 실장, 유순호 FNC엔터테인먼트 부장, 추대호 에이스토리 실장, 홍민지 SBS디지털뉴스랩 PD가 토론에 참여했다. 토론자들은 코로나19라는 위기 속에서 각 분야에서 시도하고 있는 다양한 대응 전략과 내년 계획을 공유했다.

김대욱 대표는 전세계 가입자 1억8000만명을 돌파한 3D 아바타 소셜플랫폼 '제페토' 서비스를 소개하며 "내가 상상하는 무엇이든 실현할 수 있는 메타버스의 성장이 계속될 것"이라고 전망했다. 추대호 실장은 "K-드라마가 글로벌 시장에서 더욱 사랑받을 수 있도록 온라인동영상서비스(OTT)와 다양한 협력을 모색할 것"이라고 전했다.

이날 세미나에서는 또 2020년 산업통계 예측치와 함께 2020년 콘텐츠산업 결산 분석도 공개됐다. ▲위기를 기회로 극복한 콘텐츠산업의 태세전환 ▲세계를 열광시킨 월드베스트 K-콘텐츠 ▲코로나 블루를 치유하고 위로하는 웰니스 콘텐츠 ▲장수 콘텐츠 IP의 재해석 ▲코로나 이후를 준비하는 콘텐츠 분야의 디지털 뉴딜 등이 5대 결산 키워드로 꼽혔다.

이번 세미나는 콘텐츠진흥원 공식 유튜브 채널에서 영상을 확인할 수 있고, 발제 자료는 콘텐츠진흥원 누리집에서 내려 받을 수 있다.

