동대문구 군자초 인근 스마트횡단보도·과속경보계도시스템 도입

정지차선 위반 차량 전광판 표출, 음성 안내로 적색 신호 시 차도 진입 방지 등

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 아이들이 학교 가는 길을 안전하게 조성하기 위해 학교 주변에 첨단 스마트 기술을 활용한 스마트횡단보도시스템, 과속경보계도시스템 등을 도입한다.

우선 ‘장안평 도시재생활성화사업’의 일환으로 군자초등학교 인근 3곳에 스마트횡단보도를, 군자초등학교 앞 사고위험지역 3곳에 과속경보계도시스템을 내년 6월까지 구축, 어린이 보호구역의 안전을 강화한다.

스마트횡단보도는 차량이 정지차선을 위반하면 전광판에 위반차량 번호를 표출하는 ‘정지차선위반계도시스템’, 적색 신호 시 무단횡단 및 차도 진입을 방지하고 녹색 신호 시 음성으로 횡단을 안내하는 ‘음성안내 보조장치’, 횡단보도 진입 시 스마트폰 화면에 위험 경고를 띄워 스마트폰 사용을 차단하는 ‘스마트폰 화면잠금 기능’ 등을 갖추고 있다.

구는 이밖에도 ‘바닥형 보행신호등’, ‘횡단보도 집중조명’, ‘활주로형 유도등’ 등 현재 횡단보도에서 안전을 위해 활용되고 있는 모든 기술을 이곳에 도입할 계획이다.

또, 학교 앞 사고위험지역 3곳에 제한속도 초과 시 전광판에 과속차량 번호판과 전경사진을 운전자에게 시각적으로 표출하는 DFS(과속경보 계도 시스템)을 설치, 차량의 안전속도 준수를 유도한다.

유덕열 동대문구청장은 “보행자, 특히 아이들의 안전을 위해 모든 기술을 총동원해 추진하는 이 사업은 어린이 보호구역의 교통사고 예방에 많은 도움이 될 것으로 기대한다”며 “동대문구는 군자초등학교 인근에서 시행하는 시범운영의 결과를 토대로 앞으로 스마트횡단보도 추가 설치도 고려할 것”이라고 밝혔다.

