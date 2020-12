박능후, 서울역서 신속항원검사…30분 뒤 '음성'

[아시아경제 조현의 기자] 박능후 보건복지부 장관이 16일 서울역에 설치된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 임시 선별검사소에서 새로 도입된 '신속항원검사'를 받았다.

복지부에 따르면 박 장관은 이날 검사를 받은 지 30분 만에 음성 판정을 받았다.

정부는 코로나19 3차 대유행의 확산세에 대응하기 위해 지난 14일부터 수도권 150곳에 임시 선별검사소를 운영하고 있다. 박 장관은 신속항원검사 등을 포함해 새로운 검사 방법을 홍보하고 국민들의 적극적인 검사를 독려하기 위해 이날 선별검사소를 찾았다.

임시 선별검사소에서는 기존의 유전자증폭(PCR) 검사 외에도 타액을 이용한 PCR 검사, 빠르게 검사 결과를 알 수 있는 신속항원검사 등을 받을 수 있다. 박 장관은 "검사 방법이 다양해지고 검사소의 접근성도 높아져 더 많은 국민이 쉽게 검사를 받을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

그는 부족한 의료인력에 대한 추가 지원하고 현장의 애로사항이 조속한 시일 내에 개선될 수 있도록 약속했다. 박 장관은 이같이 밝힌 뒤 "영하의 추운 날씨에도 방역 최일선에서 애쓰는 의료진과 대응 요원에게 감사를 전한다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr