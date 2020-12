은평구, 노인 인권 주제 ‘2020. 은평인권포럼’ 개최

17일 은평구청 유튜브 채널 통해 실시간 중계... 인원에 관심있는 모든 시민들과 소통하기 위해 기획

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 ‘노인 인권 : 우리 모두의 이야기’를 주제로 17일 오후 3시부터 '2020. 은평인권포럼'을 개최한다.

은평구청 유튜브 채널을 통해 실시간 중계되는 '2020. 은평인권포럼'은 그간 많이 논의되지 않았던 ‘노인 인권’에 대해 지역적 한계를 넘어 인권에 관심있는 모든 시민들과 소통하기 위해 기획됐다.

이번 포럼의 1부는 은평구 노인 인권 실태조사의 결과 보고와 의견수렴이 진행, 2부에서는 ▲ ‘노인 인권보장 및 증진을 위한 자치법규 검토’ ▲ ‘노동권·경제권을 위한 어르신 일자리의 의미’ ▲ ‘우리손으로 만드는 안심하고 나이드는 마을’ ▲‘세상과의 소통: 폴더폰에서 키오스크까지’를 주제로 사례발표가 이어지는 등 다양한 층위에서 ‘노인 인권’을 이해할 수 있도록 구성돼 있다.

김미경 구청장은 “본인이 살던 곳에서 각자의 욕구에 맞는 서비스를 누리고 지역사회와 함께 어울려 살아갈 수 있는 은평을 위해 현재의 노인 인권실태와 제도적·정책적·실천적 차원의 과제들을 함께 고심하고 논의할 수 있는 장이 되기를 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr