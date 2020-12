우리은행, 기업고객 위한 '우리원뱅킹 기업' 출시

개인 및 법인사업자 위한 '우리WON뱅킹 기업' 새롭게 개편

맞춤형 화면 구성·대량이체·간편잔액채우기 등 편의성 증대

[아시아경제 조강욱 기자] 우리은행은 기업고객의 니즈를 반영해 새롭게 개편된 '우리원(WON)뱅킹 기업'을 출시했다고 15일 밝혔다.

이번에 선보인 '우리원뱅킹 기업'은 기업 고객을 위한 맞춤 금융서비스로 ▲고객별 맞춤형 메인 화면 ▲비대면 대출 서비스 제공 ▲최대 500건 대량이체 기능 ▲간편잔액채우기 기능 등 기업고객에게 최적화된 서비스를 제공한다.

개인사업자는 계좌정보 및 추천 상품 중심의 화면 구성, 법인사업자는 자금 승인ㆍ결제, 자금리포트 중심의 맞춤형 메인화면을 구성할 수 있다. 또 간편잔액채우기를 통해 거래 중 잔액 부족 시 메뉴 이동 및 별도 인증 없이 이체해 집금할 수 있다.

이와 함께 영업점 방문 없이 대출 및 외환 거래 등에 필요한 서류 작성 및 제출이 가능하며, 모바일 스크래핑 기술을 이용해 사업장의 자금흐름을 한눈에 확인할 수 있는 자금관리 서비스도 제공한다.

특히 개인사업자는 영업점 방문 없이 계좌개설에서 인터넷뱅킹 및 모바일뱅킹 가입까지 한번에 가능하며, 디지털 OTP 발급도 기업 뱅킹 애플리케이션(앱) 최초로 제공한다.

우리은행 관계자는"우리원뱅킹 기업은 기업 고객의 이용 편의성 증대에 중점을 뒀다"며 "작년 개인고객을 위해 출시한 데 이어 기업까지 출시해 우리은행의 디지털 금융플랫폼 완성에 한 걸음 더 나아갈 수 있게 됐다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr