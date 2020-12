성남시, 내년부터 60세이상 노인 '대상포진' 무료접종

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 내년부터 만 60세 이상 기초생활보장수급자와 차상위계층 노인을 대상으로 '대상포진 예방 무료 접종사업'을 시행한다.

성남시는 무료 접종 대상을 1만1200명으로 예상하고, 사업비 9억6200만원을 확보했다.

대상포진은 몸이 약해지거나 다른 질환으로 면역기능이 떨어져 있을 때 잠복 상태로 있던 수두 바이러스가 재활성화돼 발생하는 질병이다.

띠 모양의 피부 발진과 수포가 몸속 신경 중의 하나를 따라 퍼지면서 극심한 통증을 유발한다.

2018년 집계 기준 성남시 대상포진 환자 1만8739명 중 33%인 6121명이 60세이상 노인이다.

대상포진 예방주사를 맞으면 발병률을 30% 정도까지 낮출 수 있다.

무료접종 대상자는 성남시 수정ㆍ중원ㆍ분당구보건소가 개별 발송하는 우편 안내문에 따라 내년 상반기 중 주소지 보건소를 방문하면 된다.

중원구보건소 관계자는 "대상포진 무료 예방접종으로 취약계층 노인들의 경제적 부담을 줄이고 삶의 질 향상에 도움을 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr