[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 마포구 <행정5급 승진>▲홍보과 언론팀장 송인수 ▲청소행정과 청소행정팀장 박용석 ▲생활체육과 체육진흥팀장 송금룡 ▲교통지도과 주차단속팀장 박은한 ▲보건행정과 보건기획팀장 구주회 ▲공덕동 행정민원팀장 안제동 ▲염리동 행정민원팀장 박용석 <사회복지 5급 승진>▲복지정책과 복지기획팀장 서길자

