호남대 대학일자리센터 ‘JOB서포터즈’ 수료식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 대학일자리센터는 14일 Zoom 화상회의를 통해 ‘JOB서포터즈’ 수료식을 개최했다고 밝혔다.

25명의 수료생들은 지난 1년 동안 대학일자리센터를 대신해 각 학과 학생들에게 대학일자리센터 프로그램 등 취업 정보를 전달하는 역할을 했다.

특히 코로나19로 오프라인 활동이 제한적인 상황에서 비대면 온라인 채널을 활용해 직접 프로그램에 참여한 경험담을 토대로 영상을 제작해 대학일자리센터 유튜브 채널을 활용, 호남대 학생과 지역청년들에 폭넓은 홍보활동을 벌였다.

이날 수료식에서는 온오프라인 홍보활동을 적극 수행한 최윤정(항공서비스학과), 양오승(문화산업경영학과), 김다인(신문방송학과) 등 세 명이 최우수 서포터즈로 선발돼 각각 상장과 상금 15만 원을 수상했다.

오재선(경영학과), 강상균(외식조리과학과), 김민영(패션디자인학과)씨도 우수 서포터즈로 선발됐다.

최우수상을 수상한 최윤정씨는 “코로나19로 인해 오프라인 활동을 많이 하지 못한 점은 아쉽지만, 작년에 이어 JOB서포터즈 활동을 하면서 학과 친구들에게 유용한 정보를 전달할 수 있어 보람있었다. 2년 동안 JOB서포터즈를 통해 많은 것을 배울 수 있었다”고 소감을 전했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr