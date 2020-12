[아시아경제 박병희 기자] 뮤지컬 '라 루미에르 La Lumiere'의 공연 실황이 금일(14일) 오후 8시 네이버 TV와 V앱에서 생중계된다.

'라 루미에르'는 2인극 창작 뮤지컬이다. 제2차 세계 대전 때 우연히 만난 독일 소년 '한스'와 프랑스 소녀 '소피'의 우정을 그린다. 한스와 소피가 만나는 곳은 파리의 한 지하창고. 히틀러에게 빼앗기지 않기 위해 클로드 모네의 그림을 숨겨둔 곳이다. 소피는 이 지하창고를 지키는 소녀다. 한스는 강제징집된 히틀러 유겐트(나치 독일의 청소년 조직) 단원이지만 화가를 꿈꾸는 소년이다.

'라 루미에르'는 2018 CJ 스테이지업 창작 뮤지컬 우수작으로 선정됐으며 공연제작사 벨라뮤즈가 제작사로 나서 2년간 작품 개발 과정을 거쳤다.

14일 생중계되는 공연 실황에는 '한스' 역에 이동수, '소피' 역에 최미소가 출연한다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr