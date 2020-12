[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시는 ㈔대한노인회 경주시지회 노창수 지회장 등 회장단이 시청을 방문해 희망2021 나눔캠페인 성금 350만원을 기탁해 왔다고 14일 밝혔다.

성금은 경북사회복지공동모금회에 전달된 뒤 지역의 어려운 이웃들을 위해 사용될 예정이다.

노창수 지회장은 "코로나19가 확산되는 가운데 맞는 연말연시에 모두가 함께 어려움을 극복해 나가길 바라는 마음에서 뜻을 모았다"고 기부의 뜻을 전했다.

주낙영 경주시장은 "평소 지역사회의 든든한 버팀목이 되어 주시고 어려운 시기에 솔선수범해 나눔으로 극복하는 지혜를 보여 주신데 감사드린다"며 "감염병에 취약한 어르신들의 건강을 살뜰히 챙길 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

