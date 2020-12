[아시아경제 박지환 기자] 미래에셋생명은 14일 하만덕 대표가 사임함에 따라 하만덕·변재상 공동 대표에서 변재상 단독 대표 체재로 변경됐다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr