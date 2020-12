중흥토건, 4073억 규모 '마산 반월지구' 재개발 시공사로 선정

[아시아경제 최동현 기자] 중흥건설그룹 중흥토건이 경남 창원시 마산 반월지구 재개발사업 시공사로 선정됐다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 창원시 마산합포구 반월동 61-1 일대 약 29만2500㎡ 부지에 지하 3층, 최고 25층, 18개동, 1954가구 아파트를 짓는 프로젝트다. 중흥토건과 현대엔지니어링이 각각 35%, 반도건설 30%로 컨소시엄을 구성해 추진된다. 총사업비는 4073억원이며 중흥토건의 공사금액은 1425억원이다.

도보 1분거리에 월영초가 위치하고, 반경 1㎞에 중·고등학교가 있어 교육환경이 양호하다. 사업구역 근교에 이마트, 롯데마트, 롯데백화점 등 각종 생활편의시설도 위치해 프리미엄 단지로 관심이 높다. 이 단지는 2024년 2월 착공해 2026년 12월 입주할 예정이다.

앞서 중흥토건은 부산 효성재건축 221가구를 시작으로 ▲천안 문화구역 833가구 ▲서울 봉천2구역 254가구 ▲대전선화1구역 1828가구 ▲서울 길훈아파트 220가구 ▲구미송림아파트 249가구 ▲창원 상남산호구역 재개발 및 도시환경정비사업 등을 수주해 올해 총 5288가구, 도급액 1조1553억원을 달성했다.

