한동훈 측 "KBS '채널A 오보' 확인 당사자는 신성식"…검찰에 의견서 제출

[아시아경제 정동훈 기자] 한동훈 검사장이 KBS의 '채널A 오보' 사건과 관련해 오보 내용을 확인해 준 검사로 신성식 대검찰청 반부패강력부장(검사장)을 지목했다.

서울남부지검은 14일 "최근 이 사건의 고소인 측에서 피고소인 '성명불상자'를 신성식 검사장으로 특정하는 의견서를 제출했다"고 밝혔다.

KBS는 지난 7월 한동훈 검사장과 이동재 전 채널A 기자가 나눈 대화 녹취록을 보도했다. KBS는 당시 유시민 노무현재단 이사장의 신라젠 주가조작 연루 의혹을 제기하자고 공모한 정황이 담겼다며 "(한 검사장이) '유 이사장은 정계 은퇴를 했다', '수사하더라도 정치적 부담이 크지 않다'는 취지의 말을 했고, 총선을 앞두고 보도 시점에 대한 이야기도 오간 것으로 확인됐다"고 보도했다.

이에 한 검사장은 "실제 존재하지도 않는 대화를 한 것처럼 꾸며낸 허구이자 창작"이라며 KBS 보도 관계자와 허위 정보를 제공한 수사기관 관계자 등을 명예훼손 혐의로 서울남부지검에 고소했다. KBS도 "일부에서 확인되지 않은 사실이 단정적으로 표현됐다"며 오보를 인정했다.

이후 일각에서는 해당 보도가 허위 제보를 기반으로 만들어졌다는 의혹이 나왔다. 한 검사장 측은 제보 당사자로 신성식 검사장을 특정했다. 신 검사장은 KBS 보도 당시 서울중앙지검 3차장검사로 근무했다. 한 검사장 측은 조만간 신 검사장을 피고소인으로 하는 추가 고소장을 검찰에 제출할 계획인 것으로 알려졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr