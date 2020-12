'대중음악 발상지' 인천…2025년까지 '음악도시' 만든다

생활음악·음악산업·음악축제 육성 마스터플랜 수립

음악창작소·아트센터인천 2단계 등 음악산업 기반 구축

음악축제 브랜딩 및 캠프마켓에 뮤지션 레지던시 조성

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 2025년까지 3544억원을 투입해 '음악도시' 만들기에 나선다.

시는 시민 생활음악 활성화, 음악산업 생태계 조성, 음악과 연계한 도시재생 등을 추진하기 위한 '음악도시 인천 마스터플랜'을 마련했다고 14일 밝혔다.

우선 일상에서 함께하는 음악을 목표로 곳곳에 거리공연존을 지정해 시민이 생활 속에서 다양한 공연을 향유할 수 있도록 하고, 아티스트 인증제을 통한 음악성 있는 뮤지션을 선발·지원해 거리공연을 활성화할 계획이다.

또 내년부터 중창제·악기연주경연대회·시민창작가요제 등 다양한 시민참여 경연대회를 열고, 지역내 청소년·대학생 오케스트라의 공연 기회 확대를 위해 아마추어 오케스트라 페스티벌도 개최한다

음악인이 지역에서 활동하고 성장할 수 있도록 음악산업 기반을 만드는데도 역점을 둔다.

내년 12월 목표로 음악창작소를 부평미군기지(캠프마켓)에 개소해 창작기획에서부터 음반제작 및 유통, 공연에 이르는 인천음악창작의 메카로 조성할 계획이다. 음악산업 전문인력 양성을 위한 아카데미를 개설하고 시립국악관현악단을 창단해 전문 국악인 활동도 지원한다.

송도국제도시에 오페라하우스와 뮤지엄을 건립하는 '아트센터 인천' 2단계를 2023년 착공, 2025년 상반기 준공을 목표로 추진하고 노후된 인천문화예술회관을 전면 리모델링해 관객 친화적 공연장으로 탈바꿈시킬 계획이다.

또 펜타포트 록 페스티벌·재즈페스티벌·INK(인천 케이팝)콘서트 등 기존의 개별 음악축제를 8~9월에 집중시켜 음악콘텐츠를 문화(관광)상품화하고 음악도시로서의 브랜드 가치를 높여 나간다는 구상이다.

이와 함께 시는 한국 대중음악 전시실·공연장·수장고 등을 갖춘 국립한국대중음악자료원(가칭)을 캠프마켓에 유치하고, 창작·연습공간인 뮤지션 레지던시를 조성 음악을 통한 원도심 활성화에도 박차를 가한다.

인천은 부평미군기지를 통해 팝·로큰롤·재즈 등 다양한 장르의 서구 대중음악이 유입되면서 1950∼1960년대 한국 대중음악의 발상지이자 음악인들의 주요 활동무대였다.

이어 1970~1980년대 공단 지역은 민중가요의 산실이었으며, 이를 바탕으로 90년대는 관교동·동인천을 중심으로 록밴드 타운이 형성돼 전국적으로 명성을 떨치기도 했다. 최근에는 펜타포트 록 페스티벌, INK의 성공적 개최로 글로벌 음악축제 도시로 성장하고 있다.

인천시 관계자는 "인천의 음악적 역사성과 잠재력을 바탕으로 생활음악·음악산업·음악축제를 조화롭게 육성하기 위해 마스터플랜을 세웠다"면서 "이를 단계적으로 추진해 시민 문화 향유를 확대하고 지역 음악인의 활동기반 조성과 음악도시로서의 브랜드 가치를 제고하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr