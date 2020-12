“충청권 광역철도를 국가철도계획으로” 공동건의문 채택

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 충청권 4개 시·도가 ‘충청권 광역철도망’ 건설에 힘을 모은다.

대전시·세종시·충남도·충북도 등에 따르면 14일 충청권 4개 시·도지사는 대전시청에서 ‘충청권 광역철도망 구축’을 위한 공동건의문을 채택했다.

공동건의문은 ▲신탄진~조치원~오송~청주 시내~청주공항(오근장) 등 광역철도 ▲세종청사~조치원 등 일반철도 ▲보령~공주~세종청사 등 일반철도를 포괄한 충청권 광역철도망이 제4차 국가철도망 계획에 반영되는 것을 핵심으로 채택됐다.

이번 공동건의문 채택은 그간에 4개 시·도가 충청권 광역철도망 건설에 세부추진 방향에서 기존 경부선 활용과 세종~조치원 신설, 청주 시내 통과방안 등에서 보였던 이견을 줄여 합의를 이뤘다는 점에서 의미를 갖는다.

허태정 대전시장은 “공동건의문은 수도권 집중완화와 충청권 지역의 경쟁력 강화를 위해 4개 시·도가 한 목소리를 냈다는 점에서 의의를 갖는다”며 “충청권 광역철도망 구축은 중앙정부의 지원이 필요한 사업으로 4개 시·도는 앞으로도 충청권의 상생발전을 위해 지속적으로 협력을 강화해 나갈 방침”이라고 말했다.

