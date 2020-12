전국 3만5000개 버스 '공짜 데이터' 콸콸 나온다

3만5000개 시내버스

무료와이파이 구축

통합관리시스템서

이용자 불편 개선할 것

[아시아경제 구채은 기자] 전국 3만5000여대의 시내버스에서 무료 와이파이를 이용할 수 있게 되면서 문재인 정부가 공약으로 앞세워온 통신비 절감효과가 커질 전망이다. 정부는 국민들이 버스에서 무료 데이터를 사용함으로써 얻는 경제적 편익이 향후 3년간 2200억원 규모일 것으로 추산했다.

14일 과학기술정보통신부는 국회 과학기술정보방송통신위원회와 공동으로 '버스 와이파이 전국 구축 성과보고회'를 개최하고 전국 시내버스 무료 데이터 개막을 알렸다.

최기영 과기정통부 장관은 이 자리에서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인한 비대면 시대에 공공와이파이는 국민들의 통신비 걱정을 덜어주는 긴요한 수단"이라며 "정부는 초연결 지능화 시대에 국민들이 통신비 걱정 없이 데이터를 활용할 수 있도록 공공와이파이를 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.

시내버스 와이파이 구축 사업은 '한국판 뉴딜정책'의 일환으로 국민들의 가계통신비 부담을 덜고, 통신 편리성을 도모하기 위해 과기정통부가 2018년부터 올해 10월까지 16개 지방자치단체와 함께 진행해왔다.

이에 따라 무료 와이파이가 가능한 시내버스는 2019년 5월 4200대에서 올해 1월 2만7000여대로 늘어났다. 3차 구축 사업이 완료된 11월부터는 3만5006대

(정부 구축 2만9100대, 지자체 자체 구축 5906대) 시내버스에서 무료 와이파이를 쓸 수 있게 됐다.

시내버스에서 와이파이를 사용하는 사람들도 꾸준히 늘고 있다. 과기정통부에 따르면 2019년 5월부터 10월까지 18개월 동안 시내버스 와이파이 데이터 사용량은 1만6000여 테라바이트(TB)로 집계됐다. 버스 1대당 월 평균 55.3기가바이트(GB), 이 중 약 4540대(16.7%) 버스는 월 평균 100기가바이트 이상의 트래픽을 사용하는 것으로 나타났다. 와이파이 구축 시내버스가 늘면서 이용자수도 전년대비 11.3배 급증했다.

과기정통부 관계자는 "전국 지자체와 버스 와이파이 사업의 지속적인 운영 정책방안을 내년 상반기까지 마련할 예정"이라면서 "통합관리센터를 통해 품질관리를 강화해 이용에 불편이 없도록 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

