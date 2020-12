[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 밤사이 광주광역시에서 코로나19 확진자가 무더기로 발생해, 이달 기준 일일 신규 확진자 수 최다 기록을 넘어섰다.

14일 광주시에 따르면 이날 오전 8시 기준 코로나19 신규 확진자는 22명이다.

전날 발표한 11명(광주 801~811번)에 더해 11명이 추가로 발생해 광주 812~822번으로 분류됐다.

이들 확진자 중 6명(812~814번, 818~820번)은 서울에서 목회자를 초청해 예배를 진행한 남구 한 교회의 목회자(802번) 관련 접촉자로, 전날 확진 판정은 받은 802번과 같은 예배에 참석했다.

815번은 788번 접촉자로 분류됐으며, 816~817번은 동대문구 306번과 관련된 것으로 방역당국은 파악하고 있다.

821~822번은 감염경로를 조사하고 있다.

