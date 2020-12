한화생명, '드림플러스 비즈니스데이' 개최

블록체인과 AI·데이터 분석 기술 기반의 비즈니스에 초점

[아시아경제 기하영 기자]디지털 혁명의 핵심 열쇠인 블록체인과 인공지능(AI(·데이터의 새로운 비전을 제시하는 장이 열린다.

한화생명의 오픈 이노베이션(개방형 혁신) 브랜드 드림플러스가 오는 17일 ‘드림플러스 비즈니스데이’ 행사를 개최한다고 14일 밝혔다.

드림플러스 비즈니스데이는 팬데믹(세계적 대유행) 이후 전 산업 분야에 걸쳐 디지털 혁명을 견인하는 블록체인과 AI·데이터를 주제로 삼았다. 해당 분야 최고 연사들의 강연과 스타트업 IR피칭 등이 마련, 혁신의 기회를 포착하도록 인사이트를 제공해주는 컨퍼런스 행사다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 웨비나(웹+세미나) 형식으로 실시간 중계된다. 정부의 사회적 거리두기 2.5단계 지침에 따라 주요 연사만 현장에 참석할 예정이다. 웨비나 참가를 희망한다면 한화생명 드림플러스 비즈니스데이 홈페이지에서 신청하면 된다.

이번 행사는 블록체인과 AI·데이터 2개의 채널로 나뉘어 동시간대에 진행된다.

블록체인 전문가 발표 세션에는 김서준 해시드 대표와 조원희 디라이트 대표가 연사로 참여한다. 각각 탈중앙화 금융 시장과 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)’ 시행 후 관전 포인트에 대한 메시지를 전달할 계획이다.

또한 AI·데이터 발표 세션에서는 카이스트 정재승 교수와 '부의확장' 저자인 천영록 두물머리 대표, 임종윤 에임스 대표가 연사로 등장해, 인공지능·자율 주행·클레임 데이터를 통한 보험 혁신 등을 다룬다.

한편 룩시드랩스, 보이스루, 보맵 등 드림플러스 육성을 통해 성장한 유망 스타트업들의 기업설명회(IR) 피칭 세션도 마련된다. 여기에 사전에 선발된 드림플러스 강남 입주사들에는 IR피칭 기회가 제공되며, 추가로 IR 컨설팅, 파트너 액셀러레이터 및 VC 후속 미팅 연계 등의 혜택이 주어진다.

특히 이날 행사에서는 한화생명 드림플러스 공식 유튜브 채널 드림플러스의 블록체인 지식 콘텐츠인 ‘블록깨기’가 라이브로 진행된다. ‘블록깨기’ 라이브 방송에서는 ‘비트코인의 부활’ 등 2020 블록체인 산업의 주요 키워드를 중심으로 심도 있는 인사이트를 공유할 예정이다.

조정연 한화생명 드림플러스 강남 센터장은 “포스트 코로나 환경에 대응하기 위해 미래 비즈니스 인사이트를 공유하고 혁신의 기회를 마련, 오픈 이노베이션 생태계 활성에 기여하는 데 초점을 뒀다”라며 “생태계 내에서 비즈니스 조력자 역할을 해온 만큼 앞으로도 미래를 이끄는 다양한 산업 분야에 대해 조망하는 자리를 지속적으로 만들어나갈 계획”이라고 밝혔다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr