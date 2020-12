[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 중고자동차상사 협의회(회장 권기형)가 지난 11일 '희망2021 나눔캠페인'에 성금 100만원을 기탁해 왔다고 14일 밝혔다.

안동에서 중고자동차 판매업을 하는 업체들의 모임인 이 단체는 중고차의 공정한 유통 촉진에 노력하면서 지역의 어려운 이웃을 위해 13년간 꾸준히 기부 활동을 이어오고 있다.

권기형 협의회장은 "이번 희망2021 나눔캠페인을 맞아 지역의 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되길 바라는 마음으로 작은 정성을 모았다"고 했다.

권영세 안동시장은 "어려운 경제여건에서도 생활이 어려운 이웃들에게 성금을 모아주신 회원님들의 고마운 뜻을 잘 전달하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.

