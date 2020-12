강동구, 학원·교습소에 휴업지원금 100만 원 긴급 지원

학원?교습소 1193개소 등 2303개소에 23억 원 규모 휴업지원금 100만원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 코로나19로 인해 영업피해를 겪는 학원 및 교습소 1193개소를 포함해 체육시설업, 노래연습장, PC방 등 총 2303개소의 다중이용시설에 휴업지원금을 100만 원씩 지원한다.

코로나19 장기화로 집합금지와 제한 조치가 반복됨에 따라 금전적·정신적 피해를 겪고 있는 자영업자와 소상공인을 돕기 위한 조치다.

구는 올해 상반기 926개 업소에 10억 원 규모의 휴업지원금을 지원한 바 있으나, 코로나19 재확산으로 자영업자 등 경영난이 심화됨에 따라 2차 지원을 결정했다.

금번 휴업지원금은 총 2303개소에 시설별 100만 원씩, 23억 원 규모로 지원된다. 구는 12월 중순까지 지원 신청을 받아 연내 지급을 완료할 계획이다.

이 중 학원 및 교습소가 1193개소로, 올 12월7일 기준 강동송파교육지원청에 등록된 강동구 소재의 시설이 대상이다.

지난 8일 사회적 거리두기가 2.5단계로 격상되면서 수도권 내 학원과 교습소에는 예외적으로 3단계에 준하는 집합금지 명령이 내려졌다. 방학을 맞은 학생들의 안전을 지키기 위함이지만 지속되는 상황에 학원계 역시 어려움을 호소하고 있다.

이에 구는 지역 내 학원과 교습소 1193개소에 100만 원씩, 약 12억원 규모의 휴업지원금을 지원하기로 결정했다. 단, 타 업종으로 휴업지원금을 지원받았거나 대표자가 2개 이상의 시설을 운영 시에는 중복지원 되지 않는다. 또한 집합금지 기간 중 1일이라도 영업한 사실이 적발되면 지원금은 환수된다.

구는 이외도 노래연습장 249개소, PC방 93개소, 유흥시설 218개소, 체육시설업종 550개소에도 휴업지원금을 100만 원씩 지급한다.

시설별로 신청자격과 기간, 필요서류 등이 다르기 때문에 강동구청 홈페이지에서 자세한 사항을 확인해 신청해야 한다.

기타 문의사항이 있는 경우, 학원·교습소는 교육지원과, 유흥시설은 보건위생과, 노래연습장과 PC방은 문화예술과, 체육시설업은 생활체육과로 하면 된다.

이정훈 강동구청장은 “이번 휴업지원금이 코로나19 사태 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역 자영업자와 소상공인에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

아울러 “최근 수도권 확진자가 급증하고 있는 상황에서 우리 강동구는 역학조사 인력을 증원, 더욱 촘촘한 방역활동을 전개하며 지역사회 감염병 차단에 최선을 다하고 있다. 앞으로도 구청 가용역량을 총 동원해 주민의 생명과 안전을 지키는데 각고의 노력을 기울이겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr