얼굴 싹 바꾼 영등포 롯데百, '힙지로·샤로수길' 품었다

오는 17일 전관 리뉴얼 오픈

1~2층 MZ세대 겨냥 콘텐츠 배치

먹거리부터 패션 한정템까지

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점은 영등포점이 1년간의 전관 개편 작업을 끝내고 오는 17일 문을 연다고 14일 밝혔다. 백화점의 떠오르는 소비층인 20~30대인 MZ(밀레니얼과 Z세대의 합성어) 세대를 겨냥해 쇼핑몰 형태의 동선에 패션과 식음(F&B)·체험형 복합 시설 공간을 구현한다. 이른바 ‘힙지로(을지로와 힙의 합성어)’, ‘샤로수길(서울대학교의 상징 '샤'와 가로수길의 합성어)’, ‘송리단길(송파구 석촌호수와 경리단길의 합성어)’ 같은 거리의 힙플레이스의 콘텐츠를 차용, 기존 백화점의 공식에서 탈피해 젊은 고객의 눈높이와 목소리를 적극 반영했다.

SNS 맛집부터 테슬라 갤러리까지

이번 리뉴얼의 핵심은 백화점의 얼굴인 1~2층에 MZ세대의 관심 콘텐츠를 도입했다는 것이다. SNS에서 MZ세대 취향저격 F&B 중심으로 맛집거리를 구성한다. 유럽 전통 제조방식으로 유명한 ‘아우어 베이커리’, 유통사 최초로 도입한 퓨전일식 ‘호랑이식당’, 한국식 쌀국수 ‘미미옥’, SNS 상에서 이슈되고 있는 ‘땡스 피자’, 한남동 맛집이자 미쉐린 가이드에 등재된 닭요리로 유명한 ‘세미계’ 등으로 맛집거리를 만들었다.

또한 큐레이션 서점을 도입하기 위해서 ‘로컬스티치’와 협업해 도서와 가구, 소품을 전시하는 가변성 있는 문화공간을 마련했다. ‘로컬스티치’는 지역의 크리에이터와 콘텐츠를 연결해주는 코워킹 공간기획 및 디자인 전문가로 이번에 카페, 서점 겸 라운지 컨셉으로 다양한 인사이터들이 자신의 전문 분야로 큐레이션한 서점을 기획했다. 첫 큐레이션 주제는 ‘건축·부동산 및 라이프스타일' 선정하고 ‘인사이터10명이 제안하는 큐레이션 서가’ 테마로 구성하고 밀레니얼 세대에게 영감을 줄 수 있는 책을 전시 및 판매한다.

최근 화제를 모으고 있는 테슬라가 롯데백화점 영등포점 리뉴얼에 맞춰 ‘테슬라 갤러리’도 오픈한다. 이번 행사에서는 프리미엄 순수 전기 세단 모델 S, 프리미엄 순수 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델 X, 합리적인 순수 전기 세단 모델 3 까지 테슬라에서 판매 중인 전 모델을 한 곳에서 만날 수 있다. 전시장 방문 고객 대상으로 추첨을 통해 모델 X 시승권 증정 이벤트도 함께 진행할 계획이다.

1층에서 3층으로 이동한 화장품관은 MZ세대들의 관심도 높은 럭셔리 향수를 전면에 내세웠다. 디올은 한국 최초로 '자도르', '소바쥬(남자향수)' 존을 특화하고, 샤넬도 고가 향수인 ‘레조드 샤넬’ 존을 구현한다. 니치퍼퓸인 '에어린'도 에스티로더에서 별도 조닝으로 선보였다. 럭셔리 부틱 코스메틱인 ‘구찌 뷰티’, ‘지방시 뷰티’, ‘티파니 퍼퓸’, ‘버버리 퍼퓸’도 오픈해 기존 코스메틱 브랜드과 더불어 더 세련되고 럭셔리한 매장을 구현했다.

또한 한정판 풋볼 레플리카를 전문적으로 판매하는 ‘오버더피치’와 협업해 국내 축구 팬덤을 공략한다. 이는 유럽 축구 리그와 국내 축구팀 팬덤 확대에 따라 축구 레플리카 시장도 매니아층을 형성하며 빠르게 성장하는 추세를 반영한 것이다. 축구 유니폼을 데일리룩과 믹스매치해서 착용하는 셀럽들이 많아짐에 따라 유니폼이 MZ세대의 스트릿 패션 아이템으로 정착되며 한정판 커스터마이징 문화와 함께 서브컬쳐로 자리잡고 있다. 인기있는 한정판 올드 레플리카를 한 곳에서 만나볼 수 있을 뿐만 아니라, 국내외 다양한 축구 관련 브랜드와 상품들도 전개할 예정이다.

패션에 힘준다…'스니커테크' 거래소도

패션 콘텐츠로는 에디터, 디자이너, 쉐프 등 밀레니얼 사이에서도 자신만의 취향과 기준이 가장 뾰족한 ‘크리에이터’를 타겟으로 공간을 구성했다. 업계의 유명 디렉터들과 협업해 그 동안 백화점에 없던 매장을 구현했다. 이번 프로젝트에는 서울숲의 대표적인 편집매장인 ‘슬로우스테디클럽’의 원덕현 디렉터를 비롯해, ‘생활공작소’의 최종우 디렉터, ‘프로젝트렌트’의 최원석 디렉터, ‘공원’의 이건욱 디렉터 등이 참여해 각 브랜드의 플래그십 스토어를 오픈한다

국내 최초 한정판 스니커즈 거래소인 '아웃오브스탁'도 있다. 한정판으로 발매되자 마자 품절되는 다양한 브랜드의 인기 스니커즈와 의류 등을 한 자리에서 만날 수 있다. 최근 젊은 층의 새로운 트렌드로 떠오르는 '스니커테크'를 경험할 수 있도록 오프라인 매장을 구현한 것은 국내 업계 최초의 시도이다.

무신사, 지그재그, W컨셉 등 인기 쇼핑앱의 탑 셀러 브랜드의 쇼핑 공간을 오프라인에 마련했다. 또한 아이웨어 편집숍, 뷰티 편집숍, K-POP음반 매장 등을 함께 구성해 2층 전체를 MZ세대의 원스톱 쇼핑 공간을 구현했다. 유스 컬처 조닝의 간판 얼굴은 ‘아카이브랩’, ‘플라넷비’ 등으로 모두 온라인을 기반으로 두터운 마니아층을 보유한 브랜드로 구성됐다. ‘부티크Y’는 롯데백화점 신진 디자이너 편집숍으로 롯데백화점 바이어가 직접 아바몰리, 유라고, 아이아이, 바이탈싸인 등 9개의 영디자이너 브랜드를 발굴했다.

영등포점은 이번 리뉴얼을 통해 젋은 세대들에게 인기 있는 상품을 편집샵 개념으로 새로운 라이프스타일을 경험해 볼 수 있는 복합공간으로 조성됐다. 관심있는 분야에 대해서 현장에서 직접 나와서 보고 만지는 것 자체가 체험인 세대에게는 모바일 기기를 통해 보던 감성을 오프라인에서 실체화된 공간으로 만나 볼 수 있게 되는 것이다. SNS를 그대로 옮긴 것 같은 공간에서 체험할 수 있는 ’MZ세대의 놀이터’인 것이다.

조용욱 롯데백화점 영등포점장은 “영등포점의 리뉴얼은 미래고객인 MZ세대들이 새로운 라이프 스타일을 경험하는 공간이 될 것”이라며 “이번 리뉴얼을 통해 20~30대 고객이 관심을 가질 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr