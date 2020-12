화순 요양병원서 2명 코로나 확진…동일집단 격리 조치

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 화순 요양병원에서 코로나19 확진자가 2명 발생해 동일집단 격리에 들어갔다.

전남도는 전날 밤 확진 판정을 받은 전남 479번이 화순 한 요양병원에 근무하고 있어 전수검사를 실시하고 동일집단 격리 조치했다고 13일 밝혔다.

전남 475번의 가족이다.

현재까지 요양병원의 의료진과 입원환자를 대상으로 1차 전수 검사한 결과 240명 중 239명은 음성 판정됐으며, 의료진 1명이 양성으로 확인돼 전남 480번으로 분류됐다.

이와 함께 308명에 대해 2차 전수 검사 중에 있으며, 외부와의 접촉 차단을 위해 요양병원은 동일집단 격리조치됐다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “전국에서 13일 하루 1030명의 신규 확진자가 발생해 중대기로에 있고, 전남의 경우도 대형 요양병원에서 확진자가 나와 매우 위중한 상황으로 추가감염 차단을 위해 방역에 총력을 쏟고 있다”며 “도민들도 사람 간 접촉을 최소화하고 가족·지인 모임 자제, 마스크 상시 착용 등 수칙을 반드시 준수해야 한다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr