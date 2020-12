[오늘날씨]서울·전국 곳곳 대설주의보…오후엔 기온도 떨어져

최대 7㎝ 눈 쌓여…눈 그치면 전국 대부분 영하 5~10℃

[아시아경제 이기민 기자] 서울·수도권을 비롯해 전국 곳곳에 대설주의보가 내려졌다.

기상청은 13일 오전 7시 40분을 기준으로 서울 전역과 경기 안산에 대설주의보를 발령했다고 밝혔다. 대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다.

이에 앞서 경기와 강원 일대에 대설주의보가 발령됐고, 충북에서는 오전 8시를 기해 특보 지역을 확대한 상황이다.

기상청 예보대로 이날 서해 중부 해상에서 발달한 눈 구름대가 유입되면서 서울·경기, 강원 영서, 충청 북부에 눈이나 비가 내리고 있다. 눈 구름대가 발달해 동북동진하면서 중부 서해안은 비 또는 눈이 내렸고, 기온이 낮은 중부 내륙에는 눈이 쌓였다.

적설량은 오전 6시 기준 서울 0.8㎝, 인천 0.6㎝, 경기 파주 판문점 0.8㎝, 가평 조종면 0.4㎝, 연천 백학면 0.8㎝, 강원 철원 외촌리 0.8㎝다.

기상청은 중부지방을 중심으로 많은 눈이 내려 쌓이는 곳이 많고, 경북 북부에도 많은 눈이 내리는 곳이 있으니 앞으로 발표되는 기상정보를 참고해달라고 강조했다.

이날 늦은 오후까지 예상 적설량은 서울·경기와 강원 내륙·산지, 충청 내륙, 경북 북부 내륙, 서해5도 2∼7㎝, 충남 서해안과 전북 동부, 강원 동해안, 경북 남부 내륙, 제주도 산지 1∼3㎝다.

오후부터 찬바람이 강하게 불고, 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 내린 비나 눈이 얼어 도로가 매우 미끄러워질 수 있다. 따라서 차량과 보행자 안전사고, 시설물 관리에 각별히 유의해야 한다.

눈이 그치면 기온이 뚝 떨어진다. 14일 아침 기온은 전날보다 5∼10℃ 더 떨어져 전국 대부분 지역이 영하 5℃ 이하의 분포를 보인다. 특히 경기 동부와 충북, 경북 북부, 강원 영서는 영하 10℃ 이하로 떨어지고 바람이 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮을 전망이다.

일부 중부지방에는 최저기온이 영하 12℃ 이하로 내려가면서 한파특보가 발표될 가능성이 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr