BTS 뷔, 전세계 연예인 최초 美타임지 생일광고…中 팬덤 역대급 축하

[아시아경제 최은영 기자] 방탄소년단(BTS) 뷔의 생일을 맞아 미국 시사주간지 타임(TIME)에 뷔의 생일 광고가 실릴 예정이다. 전 세계 연예인 최초다.

지난 19일 뷔의 중국 팬클럽 '바이두뷔바'는 오는 30일 뷔의 스물여섯 번째 생일을 축하하기 위해 미국 타임지 연말 마지막 호(12월 21자)에 뷔의 생일 광고를 게재한다고 밝혔다.

미국 타임지에 생일 광고가 실리는 연예인은 뷔가 역대 최초이다.

타임지는 2600만 명 이상의 구독자를 보유한 미국 대표 시사주간지이다. 지난 10일에는 올 한 해 각 분야에서 가장 영향력 있는 인물들의 명단을 공개해 방탄소년단을 '올해의 엔터테이너(Entertainer of the Year)'로 선정한 바 있다.

이로써 뷔는 방탄소년단이 인사이드 커버를 장식한 이번 호에 개인 광고까지 함께 게재되는 최고의 생일 선물을 받게 됐다. 광고는 미국에서 발매되는 타임지 USA 에디션에 실릴 예정이다.

한편 중국 내 방탄소년단의 인기는 상상을 초월한다. 중국 활동이 전혀 없는 와중에도 뷔는 '대륙의 왕자'라는 별칭으로 불리며 중국 팬들의 마음을 사로잡았다.

한편 이번 타임지 생일 광고를 기획하는 뷔의 팬클럽 '바이두뷔바'의 경제력과 규모도 화제가 되고 있다. 바이두뷔바는 2019년(17만 장), 2020년(22만 장) 2년 연속 K팝 앨범 공동구매 신기록과 생일모금 신기록을 세웠으며 올해 모금액은 무려 12억을 넘어서는 막강한 팬 파워를 보여줬다.

또한 지난해 생일에는 연예인 최초로 청계천 '서울 크리스마스 페스티벌' 공식 후원이라는 초대형 서포트를 진행했고, 올해는 '태형희망초등학교' 건립에 이어 역대 최대 7,039개 지하철 전 노선 광고 및 6,272개 드럭스토어, 편의점, 서점 전광판 광고를 진행하는 등 엄청난 물량세로 비의 생일 축하에 나섰다.

