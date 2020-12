중랑구, 겨울철 주민안전 보호하는 ‘한파종합대책’ 추진

한파특보 시 상황총괄반 등 5개 반 31명, 한파대책종합반 구성...응급상황대비 한파종합지원상황실 24시간 운영...안전취약계층 1113가구, 독거어르신 1665명 등 취약계층 보호 총력

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 내년도 3월15일까지 취약계층 등 주민의 건강과 안전 보호를 우선으로 하는 한파종합대책을 추진한다.

구는 먼저 한파특보 발령 시 도시안전과를 중심으로 상황총괄반, 복지대책반, 시설대책반, 의료지원반, 홍보반 등 5개반 31명으로 한파대책 종합반을 구성해 한파상황을 총괄관리, 응급상황이 발생 할 경우를 대비, 24시간 한파종합지원상황실을 운영한다.

저소득 안전취약계층 1113가구의 전기시설, 가스타이머, 소방용품 등을 지원하고 따뜻하게 겨울을 지낼 수 있도록 보일러 안전 점검도 진행한다.

또, 단전·단수 등 겨울철 안전사고 위험이 있는 복지사각지대 가구를 조기에 발굴해 신속하게 지원할 계획이다.

더불어 독거어르신 1665명을 대상으로 재난도우미 147명이 밀착관리에 나선다. 어르신들의 안전을 주 2회 방문 또는 전화로 확인하는 한편 도시락배달을 1일 1식에서 1일 2식으로, 밑반찬배달을 주 2회에서 주 4회로 확대한다.

올해는 활동 여부, 온도, 습도 등 독거어르신의 상태를 실시간으로 모니터링 하는 IoT(사물인터넷)기기 지원도 430여 대로 대폭 확대해 꼼꼼한 돌봄체계를 구축한다.

뿐 아니라 코로나19 확산세가 진정되면 경로당 40개소를 한파쉼터 및 임시대피소로 지정·운영해 어르신들이 추위를 피할 수 있도록 대비, 대중교통 이용하는 구민을 위해 버스정류장 23개소에 '온기나누리쉼터'도 설치할 예정이다.

이 외도 전통시장, 가스공급시설, 공원 등 시설물에 대해 화재예방, 안전관리, 동파 예방 등 한파로 인한 각종 안전사고 예방에 만전을 기할 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “구민께서는 외출 자제, 음주 절제, 무리한 운동 삼가기 등 한파대비 행동요령을 잘 지켜주길 당부드린다”며 “이번 겨울 꼼꼼한 한파종합대책 추진으로 구민 모두가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

구는 겨울철 신속한 제설작업을 위해 내년 3월15일까지 제설대책 상황실도 운영, 구민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr