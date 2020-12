[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 11일 오후 구청장실에서 ‘영등포구 건축사회’의 김치 50박스를 전달받았다.

이 날 전달식에는 영등포구의회 김화영 사회건설위원장과 영등포구 건축사회 구춘회 회장을 비롯한 임원진이 참석해 소외이웃을 향한 도움의 손길 나눔에 함께했다.

채 구청장은 "코로나19로 모두가 힘든 시기에도 따스한 나눔과 기부의 손길 이어주시는 영등포구 건축사회 관계자분들께 진심으로 감사드리며, 영등포 곳곳에 따스한 나눔의 온기를 전해, 구민 모두 더불어 행복한 영등포 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

