[아시아경제 박종일 기자]◆서울 금천구 <4급 승진 내정>▲민원감사담당관 라태성 ▲복지정책과 김미희 ▲지역경제과 김현정 <5급 승진 내정>▲세무1과 김재영 ▲교통행정과 김창용 ▲주차관리과 이기충 ▲행정지원과 이강숙 ▲문화체육과 임정화 ▲일자리창출과 박종순 ▲청소행정과 최은철 ▲시흥제1동 김수

