한울원자력본부, 대한적십자사 '최고명예장' 수상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수)는 11일 대한적십자사로부터 최고명예장 포장증을 수상했다고 밝혔다.

대한적십자사 최고명예장 포장증은 적십자사에서 운영하는 인도주의 사업의 재원 조성에 공적이 지대한 자에게 주는 상으로, 5000만원 이상 기부한 자 또는 단체에게 주어진다.

한울원전은 지난해 10월 울진지역을 강타한 제18호 태풍 '미탁'과 관련해 성금 5000만원을 대한적십자사에 기부한 바 있다. 이뿐만 아니라, 평소에도 지역주민을 대상으로 봉사활동 및 방역물품 지원 등 사회공헌활동과 지역상생활동을 꾸준히 펼치고 있다.

박범수 본부장은 "앞으로도 안정적인 전력수급을 위한 원전안전운영에 더욱 힘쓰며 지역주민, 더 나아가 국민들과 고통을 함께 나누고 아픔을 보듬는 한울본부가 되겠다"고 다짐했다.

