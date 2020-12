[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 구단 운영비를 몰래 빼돌려 썼다가 갚은 사실에 광주광역시 감사결과 드러난 기성용 축구선수 아버지인 기영옥 광주FC 전 단장에 대해 경찰이 수사에 착수했다.

11일 광주경찰 등에 따르면 서부경찰서는 구단 운영비를 사적으로 사용한 혐의(업무상 횡령 등)로 기 전 단장 등을 입건해 조사 중이다.

기 전 단장은 광주FC 단장에 재직하던 시절 구단 통장에서 3억 3000만 원을 빼서 사용했다가 갚은 혐의를 받는다.

광주시 감사위원회는 지난 8월 광주FC 특정감사에서 기 전 단장이 구단 예산을 사적으로 유용한 사실을 확인하고, 감사 결과를 통보받은 담당 부서는 기 전 단장에 대해 경찰에 수사를 의뢰했다.

한편 기 전 단장은 대한축구협회 이사, 광주시축구협회장, 광주FC 단장을 역임하고 현재는 프로축구 부산 아이파크 대표이사를 맡고 있다.

