서춘수 함양군수, 국회 방문 함양군부대 이전 건의

민홍철 국방위원장 만나 군부대 이전 당위성 설명



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 경남 함양군수는 10일 국회 국방위원회 민홍철 위원장을 만나 함양 군부대 이전의 당위성을 설명하고 국회 국방위 차원의 적극적인 지원을 요청했다.

서 군수는 2018년부터 국방부, 국회 등을 지속해서 방문해 군부대 이전 필요성에 대한 공감을 이끌어 국방위원의 다수가 동의한 사항으로 알려져 이전에 대한 기대가 높은 것으로 알려졌다.

군은 군부대가 하림공원 구역에 위치해 그동안 주민들이 불편을 제기하는 등 오랜 숙원사업이었다. 군부대가 이전되면 지역발전 및 군민의 휴식 공간 제공과 문화관광 명소로 크게 기여할 것으로 보고 있다.

이날 서 군수는 민홍철 위원장에게 국회 차원에서 국방부 실무자 협의 요청과 군부대 이전 타당성 용역을 건의해 줄 것을 거듭 강조했다.

이에 앞서 서 군수는 7월과 10월에 민홍철 위원장을 비롯한 한기호, 신원석, 설훈, 홍준표, 윤주경 국회의원 등을 만나 군부대 이전의 필요성을 설명하고 부대 이전에 필요한 예산 지원을 적극적으로 요청하는 등 발품 행정을 펼쳐 왔다.

8월에는 제39사단장이 수해복구 현장 방문 시 부대 이전에 대한 공감대를 형성한 바 있다.

서춘수 군수는 "이번 민홍철 국방위원장과의 면담은 이전을 위한 구체적인 추진 방향을 설정하기 위한 자리로 군부대 이전에 대한 필요한 사업들을 토의하는 긍정적인 자리가 됐다"며 "앞으로 군부대 이전을 비롯한 지역 현안 사업의 원활한 추진을 위해 적극적인 활동을 펼치겠다"고 말했다.

