순천시, 수의계약만 노리는 업체는 농공단지에서 ‘아웃 ’ 시켜야

순천시, 주암농공단지 경쟁력 갖춘 강소기업 단지로 육성해야

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 최근 순천시가 주암농공단지를 비롯한 관내 공장과 제조업체에 대한 실태조사를 완료하고 일부업체에 대해선 행정조치를 할 것으로 알려졌다.

이번 조사는 현장과 일치하는 공장등록 여부를 확인하고 체계적인 관리와 지원을 통해 지역경제를 활성화시키기 위한 기초자료로 활용하기 위해 순천시 공무원이 직접 현장방문을 통해 실시했다.

순천시는 이번 조사 결과를 바탕으로 향후에도 꾸준한 모니터링을 이어갈 예정이며, 등록내용과 일치하지 않은 공장에 대해 등록변경 안내 및 허위등록 등의 공장에 대해선 행정조치를 취할 예정이다.

특히, 주암농공단지는 그동안 순천시를 비롯한 자치단체와 수의계약을 하기 위해 허위등록 또는 실제 가동하지 않은 공장등록이 일부 있다는 지적을 받아왔다.

또한, 일각에선 동종업종끼리 단합해 순번제로 돌아가며 순천시에 수의계약을 요구하고 배당받듯이 계약을 체결해 왔다는 의혹과 불만이 꾸준히 제기된 상태다.

이와 함께 가족관계, 지인관계 등으로 형성된 카테고리로 더 많은 수의계약을 체결, 일부특정사업은 계약법을 무시하고 특정업체만 계약에 참여하게 하는 등 외부업체는 거부하고 있다는 불만도 제기됐다.

농어촌 지역의 소득을 증대 시키기 위한 농공단지의 본질이 변질됐다면 감독기구인 순천시가 즉각 바로잡아야 할 때다.

순천시가 이번 실태조사를 통해 경쟁력 있는 공장은 지역의 강소기업으로 육성하고 지원의 폭을 키워야 하지만 편법과 탈법을 이용해 수의계약만 바라고 있는 업체는 엄단해야 한다는 지적이 나오는 대목이다.

순천시가 내세운 생태경제에 맞는 새로운 제품을 생산하는 공장들이 강소기업으로 성장할 수 있는 토대를 준비해야 하는 시점이다.

