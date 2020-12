대구도시철도, 행안부 '안전문화대상' 공공부문 국무총리 표창

코로나19 확산방지 노력과 각종 안전문화활동 수행 등 높이 평가받아

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구도시철도공사는 행정안전부에서 주관하는 2020 안전문화대상 공공부문(단체)에서 '국무총리 표창'(최우수상)을 수상했다고 11일 밝혔다.

대구도시철도공사(DTRO·디트로)는 코로나19 확산방지 노력과 각종 안전문화활동 및 사회공헌활동 등을 적극 수행한 점을 높이 평가받아 이번 상을 수상했다.

공사는 올해 2월18일 코로나19 재유행 이후 비상대책본부 및 방역상황실을 신속히 설치하고 대구시 등 유관기관과 협업해 도시철도 집단감염 및 종사자 감염을 성공적으로 차단했다는 평가를 받았다.

또 전염병 감염에 취약한 어르신들을 위해 '경로 우대 칸'을 운영하는 한편 전동차 내에는 '좌석 한 칸 띄어 앉기' 스티커를 부착하는 등 선제적인 방역 홍보활동을 벌여왔다.

지난 2009년부터는 안전문화 실천의 달을 지속적으로 추진했으며, 역 직원의 안전대처능력 향상을 위해 역 직원 안전능력인증제도도 시행했다. 이러한 노력에 힘입어 공사는 ISO45001국제표준 안전보건경영시스템 인증을 획득했으며, 동종기관 최초로 무재해 52배를 달성했다.

홍승활 대구도시철도공사 사장은 "앞으로도 선제적 재난관리를 통해 안전 최우선 경영을 실천하고, 고객행복과 안전확보에 모든 역량을 집중해 최상의 안전한 도시철도를 만들겠다"고 다짐했다.

