광주대, 청소년 참여 ‘사회문제 해결방안 포럼’ 눈길

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교가 청소년이 참여하는 사회문제 해결방안 포럼을 열어 눈길을 끈다.

광주대 청소년상담평생교육학과는 ZOOM(화상) 시스템을 통해 ‘사회문제 해결을 위한 청소년참여 포럼’을 총 3회에 걸쳐 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 포럼은 청소년과 평생교육 영역 4가지 주제인 ▲디자인 사고 이해와 사례 ▲평생교육플랫폼 사례 ▲광주청소년단체 사례 ▲시민단체 공헌 사례 등으로 진행됐다.

이와 함께 류한호 신문방송학과 교수(사회문제해결 위한 시민단체 공헌 사례와 과제)와 이운기 광산구청소년수련관장(사회문제해결 위한 청소년단체 참여 사례와 과제) 등 각 분야 전문가를 초청, 현장 사례를 파악하고 토론을 진행하는 시간도 마련됐다.

종합토론 좌장을 맡은 임형택 광주대 청소년상담평생교육학과 교수는 “이번 포럼을 통해 지역사회 문제에 대한 공감을 불러일으키고, 실제 진행되는 다양한 현장 사례를 통해 함께 해결할 수 있는 지혜를 모을 수 있었다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr