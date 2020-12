완도군 노화읍, 사랑의 김장김치 나눔 행사

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군 노화읍(면장 추교훈)은 지난 10일 연말연시 홀로 사는 어르신들이 따뜻하게 겨울을 보낼 수 있도록 사랑의 김장김치를 담아 전달했다고 11일 밝혔다.

이날 ‘사랑의 김장김치 나눔’ 행사는 코로나19 방역수칙을 철저하게 준수한 가운데 추진됐으며 노화읍 새마을부녀회(회장 김연숙)에서 김치 담그기와 관내 홀로 사는 어르신 40명에게 전달하는 등 도움의 나눔 행사를 진행했다.

김장김치를 전달받은 어르신은 “거동이 불편해 겨울나기가 힘들 것 같아 걱정을 많이 하고 있었는데 읍장님께서 가정을 직접 방문해 김장김치를 전달 해 줘 따뜻한 겨울을 보낼 수 있을 것 같다며 정말 고맙고 감사하다”는 말은 전했다.

추교훈 노화읍장은 “김장 나눔 행사에 적극적으로 참여해준 김연숙 부녀회장과 회원들께 진심으로 감사드린다”면서 “코로나19로 힘든 시기이지만 연말연시에 홀로 사는 어르신들은 물론 복지 사각지대의 어려운 이웃들이 소외되지 않고 모두 다 함께 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr