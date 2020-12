[포토]김인호 서울시의회 의장, 몽골 우누르볼로르 국회의원과 면담

김 의장 "서울·울란바토르는 지속가능한 미래 준비의 동반자”

[아시아경제 박종일 기자] 김인호 서울시의회 의장(더불어민주당, 동대문3)은 10일 몽골 국회의원 우누르볼로르(D. Unurbolor)와 면담을 가졌다.

우누르볼로르 의원은 한국-몽골 수교 30주년, 서울-울란바토르 상호연결 도시 체결 25주년 맞아 양 국가와 도시의 발전을 모색하기 위해 서울시의회를 방문, 이 자리에는 서울시의회 이현찬 행정자치위원회 위원장도 함께했다.

우누르볼로르 의원과 김인호 의장, 이현찬 위원장은 한국의 우수한 코로나19 방역 시스템과 성숙한 시민의식에 대해 이야기를 나누고, 앞으로 한국과 몽골 양국이 나아가야 할 미래의 발전방향을 공유했다.

김인호 의장은 “코로나19로 인해 국제 교류가 제한돼 있어 안타까웠는데, 우누르볼로르 의원께서 서울의 안전을 믿고 방문, 교류의 기회를 만들어 주신 것에 대해 감사를 느낀다”면서 “코로나19 상황이 종료되고 나면 서울과 울란바토르 간 보다 적극적인 교류협력을 통해 지속가능한 미래를 함께 준비하는 동반자로 발전해나가길 기대한다”고 밝혔다.

